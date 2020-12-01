Появились подробности падения 16-летней девушки из окна дома под Рязанью

Девушку госпитализировали в детскую ОКБ имени Дмитриевой, ее планируют направить в Центральный институт травматологии и ортопедии в Москву.

«МК в Рязани» сообщил подробности падения подростка из окна дома в Мурмине. 16-летняя девушка облокотилась на стекло в подъезде и случайно выпала из окна.

Напомним, инцидент произошел в пятницу, 27 ноября. Девушку госпитализировали в детскую ОКБ имени Дмитриевой, ее планируют направить в Центральный институт травматологии и ортопедии в Москву.

По данным источников издания, результате падения пострадавшая сломала бедро и повредила позвоночник.

«МК в Рязани» уточняет, что девушка неоднократно сбегала из дома.