Появились подробности падения 16-летней девушки из окна дома под Рязанью
Девушку госпитализировали в детскую ОКБ имени Дмитриевой, ее планируют направить в Центральный институт травматологии и ортопедии в Москву.
«МК в Рязани»
Напомним, инцидент произошел в пятницу, 27 ноября. Девушку госпитализировали в детскую ОКБ имени Дмитриевой, ее планируют направить в Центральный институт травматологии и ортопедии в Москву.
По данным источников издания, результате падения пострадавшая сломала бедро и повредила позвоночник.
«МК в Рязани» уточняет, что девушка неоднократно сбегала из дома.