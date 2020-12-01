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После концерта Басты Мишустин высказался о массовых мероприятиях
Ранее в соцсетях возмутились числом зрителей на концерте Басты, прошедшем в Санкт-Петербурге. Роспотребнадзор начал проверку после публикации информации.

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что пренебрегать здоровьем россиян ради коммерческой выгоды недопустимо. Об этом он сказал на заседании президиума координационного совета при правительстве России по борьбе с коронавирусом, передает РИА Новости.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова на совещании назвала недопустимыми массовые концерты. Ведомство подало в суд на организаторов одного из концертов, прошедших в минувшие выходные.

Ранее в соцсетях возмутились числом зрителей на концерте Басты, прошедшем в Санкт-Петербурге.

Роспотребнадзор начал проверку после публикации информации.

Также сообщалось, что группа «Чиж & Co» выступила в одном из клубов Петербурга с нарушением санитарных норм.