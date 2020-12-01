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Полис «Здоровье дороже 2.0» назвали лучшим продуктом онкологического страхования
Полис предусматривает оплату и организацию медицинской помощи застрахованному на сумму до 8 млн рублей, а также единовременную выплату 250 тысяч рублей после постановки диагноза. В продукт также включена бесплатная опция выплаты по госпитализации и реабилитации после перенесенного заболевания коронавирусной инфекцией.

Читатели газеты «Аргументы и Факты» выбрали самые полезные и выгодные предложения от страховых и финансовых организаций. Победителем рейтинга «Выбор читателя АиФ» стал полис «Здоровье дороже 2.0» от компании «Росгосстрах», признанный лучшим продуктом онкологического страхования.

Отмечается, что в покрытие продукта входит широкий перечень услуг: перепроверка диагноза, все виды необходимых анализов, организация лечения в ведущих российских клиниках, психологическая и юридическая поддержка. Полис предусматривает оплату и организацию медицинской помощи застрахованному на сумму до 8 млн рублей, а также единовременную выплату 250 тысяч рублей после постановки диагноза.

В продукт также включена бесплатная опция выплаты по госпитализации и реабилитации после перенесенного заболевания коронавирусной инфекцией, предполагающая в том числе восстановление здоровья в стационарах.

Полис «Здоровье дороже 2.0» можно приобрести у агентов «Росгосстраха» или в офисах продаж по всей стране.