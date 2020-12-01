Оперштаб: 54 рязанца с COVID-19 находятся в тяжелом состоянии

Всего в больницах лечат 523 пациента с коронавирусом, в том числе четверых детей. Состояние 76 человек врачи оценивают как удовлетворительное, 393 пациента — средней степени тяжести.

Во вторник, 1 декабря, оперштаб при рязанском правительстве сообщил, что 54 жителя региона с COVID-19 находятся в тяжелом состоянии. Из них 13 человек подключили к аппаратам ИВЛ.

Всего в больницах лечат 523 пациента с коронавирусом, в том числе четверых детей. Состояние 76 человек врачи оценивают как удовлетворительное, 393 пациента — средней степени тяжести.