Немецкого блогера восхитил ролик о рязанской киберпанк-ферме

Блогер Андреас Бергман снял ообзор, в котором прокомментировал некоторые наиболее яркие, на его взгляд, моменты ролика. Мужчина назвал видео «действительно крутым» и отметил хорошее качество спецэффектов.

Немецкого блогера Tero (Андреаса Бергмана) восхитил ролик о рязанской киберпанк-ферме. Мужчина снял обзор, в котором прокомментировал некоторые наиболее яркие, на его взгляд, моменты.

Блогер пояснил, что ранее просил подписчиков присылать ему интересные ролики, и многие отправили ему видео «Русская кибердеревня».

Наибольший восторг у мужчины вызвали кадры с вагоном «Почты России» и черная дыра в деревенском туалете. Он также обратил внимание на QR-код на корове и сцену, где робот и его хозяин вместе грызут семечки.

Андреас Бергман назвал видео «действительно крутым» и отметил хорошее качество спецэффектов.

Ранее глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин оценил ролик о рязанской киберпанк-ферме.

Сценарист и режиссер видео Сергей Васильев рассказывал, как проходили съемки.