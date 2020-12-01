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Названы скрытые настройки против мошенников в смартфоне
Смартфоны при установке новых приложений спрашивают у владельцев доступ к камере, контактам и так далее. Среди настроек, которые могут ограничить доступ к информации — пин-код на SIM-карту телефона.

Эксперт Лаборатории практического анализа защищенности компании «Инфосистемы Джет» Екатерина Рудая рассказала, какие настройки для дополнительной защиты от мошенников есть в смартфонах. Об этом она сообщила агентству «Прайм».

Эксперт объяснила, что смартфоны при установке новых приложений спрашивают у владельцев доступ к камере, контактам и так далее. Среди настроек, которые могут ограничить доступ к информации — пин-код на SIM-карту телефона. Специалист посоветовала установить его, чтобы защитить данные.

Рудая посоветовала не сохранять в браузере данные учетной записи от личного кабинета мобильного банка. Кроме того, она порекомендовала не хранить фото данных документов и платежных карт.