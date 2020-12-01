Названы самые зараженные ВИЧ-инфекцией районы Рязанской области

Большинство выявленных в 2020 году носителей ВИЧ заразились при гетеросексуальных контактах (68%), доля инфицированных при употреблении наркотиков составила 27%.

Во Всемирный день борьбы со СПИДом, 1 декабря, рязанский минздрав назвал самые зараженные ВИЧ-инфекцией районы региона. В списке — Пронский, Скопинский, Захаровский, Михайловский, Милославский районы, а также Рязань.

За 11 месяцев этого года врачи выявили 218 ВИЧ-инфицированных жителей области. Это на 15% меньше, чем за тот же период прошлого года.

Большинство выявленных в 2020 году носителей ВИЧ заразились при гетеросексуальных контактах (68%), доля инфицированных при употреблении наркотиков составила 27%. Большая часть случаев заражения приходится на возрастную группу 30-39 лет и 40-49 лет. Число выявленных инфицированных в возрасте 20-29 лет уменьшилась с 17% в 2019 году до 14% в этом.

Сейчас на учете находятся 2 998 человек.

«Из них высокоактивную антиретровирусную терапию получают 81%. В центре ведется активная профилактическая работа, сегодня любой желающий может узнать свой ВИЧ-статус, обратившись в отделение Центр СПИД и сдав анализ», — отметила Елена Большакова, главный врач областного кожвендиспансера.