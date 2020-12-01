На рязанском предприятии подвели итоги шести месяцев работы с «бережливым производством»

Встреча прошла на предприятии ООО «Вакинское агро», которое присоединилось к программе нацпроекта в 2019 году. На 1 декабря приходится дата закрытия так называемой «активной фазы», в ходе которой в течение 6 месяцев инструменты «бережливого производства» внедрялись на пилотном участке предприятия при поддержке экспертов Рязанского центра компетенций.

Министерство промышленности и экономического развития Рязанской области информирует о том, что в рамках реализации нацпроекта «Производительность труда и поддержка занятости» Рязанским центром компетенций была организована встреча, посвященная подведению итогов работы по внедрению инструментов «бережливого производства».

Встреча прошла на предприятии ООО «Вакинское агро», которое присоединилось к программе нацпроекта в 2019 году. На 1 декабря приходится дата закрытия так называемой «активной фазы», в ходе которой в течение 6 месяцев инструменты «бережливого производства» внедрялись на пилотном участке предприятия при поддержке экспертов Рязанского центра компетенций.

Участники встречи обсудили первые итоги реализации проекта, а также разработанный и утверждённый рабочей группой при экспертной поддержке сотрудников РЦК план тиражирования улучшений. В ходе его реализации положительный опыт будет распространен на все цеха и производственные линии. В результате будут созданы условия для роста производительности труда в будущем на всем предприятии.

Как отметили представители РЦК, многие из показателей уже сейчас превысили целевые значения, которые поставлены изначально. Так, выработка молока увеличилась на 16% благодаря применению подходов и методов бережливого производства.