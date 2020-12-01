\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 01
-1°
Срд, 02
-3°
Чтв, 03
-5°
ЦБ USD 76.2 0.34 01/12
ЦБ EUR 91.2 0.74 01/12
Нал. USD 76.02 / 77.75 11:47
Нал. EUR 90.85 / 91.7 11:54
Новости
Коронавирус
Публикации
Обзор четвертого тура «Лиги Надежды» рязанской НХЛ
Все матчи, проходившие в четвёртом туре закончились кру...
26 ноября 17:52
7 527
Город потребовал оплату «коммуналки» с советов ветеранов, а теперь не...
На столе у председателя Областного совета ветеранов леж...
26 ноября 14:44
8 106
В какой срок должны рассчитать долг по алиментам? Прокуратура отвечае...
Рязанцы обращаются в областную прокуратуру с волнующими...
18 ноября 15:56
19 533
Ярые противники прогресса. Мэрия пытается остановить модернизацию Ново...
Наслаждаясь комфортом, который создают горячие батареи...
13 ноября 08:27
33
33 284
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Профессия губернатор
Новое
ИТОГИ ГОДА 2019
Рязанцы в Чернобыле
Четыре века главной площади Рязани
Солженицын в Рязани. К 100-летию писателя
ИТОГИ ГОДА 2018
Все спецпроекты →
Метеоролог пообещал рязанцам «скандинавскую» зиму
В Рязань придет теплая, мягкая и умеренно снежная зима, которую называют «скандинавской» из-за средней температуры воздуха. Об этом во вторник, 1 декабря, корреспонденту РЗН. инфо рассказал ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец.

В Рязань придет теплая, мягкая и умеренно снежная зима, которую называют «скандинавской» из-за средней температуры воздуха. Об этом во вторник, 1 декабря, корреспонденту РЗН. инфо рассказал ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец.

По его словам, этот прогноз распространяется на все регионы центральной России.

«Если в столице средняя температура составит около -4, -5 градусов, то в Рязани более сухой, континентальный воздух, поэтому температура будет различаться на 1-2 градуса», — отметил специалист.

Синоптик отметил, что такие показатели соответствуют температурным значениям столиц Осло или Хельсинки с характерным влажным климатом, который обусловлен теплым влиянием Гольфстрима. Отсюда и название зимы — «скандинавская».

Евгений Тишковец добавил, что зима начнется с похолодания и гололедицы.