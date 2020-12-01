Метеоролог пообещал рязанцам «скандинавскую» зиму

В Рязань придет теплая, мягкая и умеренно снежная зима, которую называют «скандинавской» из-за средней температуры воздуха. Об этом во вторник, 1 декабря, корреспонденту РЗН. инфо рассказал ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец.

В Рязань придет теплая, мягкая и умеренно снежная зима, которую называют «скандинавской» из-за средней температуры воздуха. Об этом во вторник, 1 декабря, корреспонденту РЗН. инфо рассказал ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец.

По его словам, этот прогноз распространяется на все регионы центральной России.

«Если в столице средняя температура составит около -4, -5 градусов, то в Рязани более сухой, континентальный воздух, поэтому температура будет различаться на 1-2 градуса», — отметил специалист.

Синоптик отметил, что такие показатели соответствуют температурным значениям столиц Осло или Хельсинки с характерным влажным климатом, который обусловлен теплым влиянием Гольфстрима. Отсюда и название зимы — «скандинавская».

Евгений Тишковец добавил, что зима начнется с похолодания и гололедицы.