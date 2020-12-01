«Медуза» сообщила, что Рязанская область занижает смертность от COVID-19

Издание опубликовало список регионов, которые, по его данные, передают неверную «ковидную» статистику в Информационный центр по коронавирусу (ИЦК) и Федеральный регистр.

«Медуза» сообщила , что Рязанская область занижает смертность от COVID-19. Издание опубликовало список регионов, которые, по его данные, передают неверную «ковидную» статистику в Информационный центр по коронавирусу (ИЦК) и Федеральный регистр.

Журналисты «Медузы» отмечают большой разрыв между данными по базам Минздрава и данными Росстата об избыточной смертности в некоторых субъектах.

«В этих регионах избыточная смертность, по данным Росстата с апреля по сентябрь, в 20-120 раз выше, чем смертность от коронавируса по данным сайта „Стопкоронавирус.рф“ и по базе ИЦК. Такая разница может означать только намеренное искажение информации на уровне сбора данных в больницах или при их обработке в региональных правительствах», — пишет издание.