«Медуза» сообщила, что Рязанская область занижает смертность от COVID-19

«Медуза»
Журналисты «Медузы» отмечают большой разрыв между данными по базам Минздрава и данными Росстата об избыточной смертности в некоторых субъектах.
«В этих регионах избыточная смертность, по данным Росстата с апреля по сентябрь, в 20-120 раз выше, чем смертность от коронавируса по данным сайта „Стопкоронавирус.рф“ и по базе ИЦК. Такая разница может означать только намеренное искажение информации на уровне сбора данных в больницах или при их обработке в региональных правительствах», — пишет издание.
«Медуза» уточнила, что, согласно