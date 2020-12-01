Любимов обратился в Минкультуры из-за пожара в доме Барковых

Любимов заявил, что после пожара в доме Барковых в Касимове направил письма в Минкультуры России и Росимущество с просьбой передать этот объект культурного наследия федерального значения на баланс одной из организаций, подведомственных Минкультуры Рязанского региона.

Во вторник, 1 декабря, губернатор Николай Любимов в режиме видеоконференцсвязи провел заседание правительства , на котором обсудили охрану памятников культуры и искусства, архитектуры.

Любимов заявил, что после пожара в доме Барковых в Касимове направил письма в Минкультуры России и Росимущество с просьбой передать этот объект культурного наследия федерального значения на баланс одной из организаций, подведомственных Минкультуры Рязанского региона. Губернатор отметил, что эту нужно для работ по сохранению и восстановлению памятника.

Среди важных губернатор назвал также проектные работы в селе Ижевское Спасского района и Елатьме Касимовского района, что позволит им присвоить статус исторического поселения.

«Город Касимов — одна из жемчужин региона, который необходимо приводить в порядок, принимать необходимые шаги для сохранения всех объектов, которые там находятся, — подчеркнул Николай Любимов — Касимов в целом нуждается в четком градостроительном регулировании, и здесь еще очень много работы, которая нуждается в поддержке наших депутатов Госдумы».

Глава региона подчеркнул, что нужно продолжить деятельность по сохранению памятников археологии в регионе.

Он высказался о развитии археологического наследия федерального значения «Городище «Старая Рязань».

«Мы должны продолжать искать пути решения вопроса сохранения очень значимого и привлекательного для туристов объекта — Старожиловского конезавода, — отметил губернатор. — Он находится в федеральной собственности, и думаю, что совместно с Минкультуры России, другими заинтересованными организациями мы найдем все-таки решение и добьемся того, чтобы этот архитектурный ансамбль начал восстанавливаться».

Кроме того, губернатор назвал одной из главных задач воссоздание Торгового городка в Рязани.

Любимов отметил, что Торговый городок должен стать «местом притяжения для горожан и гостей Рязанской области».

Глава региона рекомендовал главе Рязани Юлии Рокотянской установить льготы на аренду исторически ценных градоформирующих объектов, находящихся в муниципальной собственности. Отмечается, что это будет дополнительным стимулом для инвесторов, которые планируют принять участие в их восстановлении и реконструкции.

Николай Любимов подчеркнул, что такие исторические объекты необходимо приводить в порядок и эффективно использовать для повышения туристической привлекательности Рязанской области.