КРЭТ подарил Рязанской области электрозарядные станции

Рязанский завод КРЭТ — единственное в России предприятие, осуществляющее серийное производство ЭЗС. Предприятие презентовало Рязанской области две электрозарядные станции, таким образом положив начало созданию единой зарядной сети региона.

В Рязани состоялась презентация электрозарядных станций Государственного Рязанского приборного завода (входит в АО «КРЭТ» Госкорпорации Ростех).

Сегодня рязанский завод КРЭТ — единственное в России предприятие, осуществляющее серийное производство ЭЗС. Предприятие презентовало Рязанской области две электрозарядные станции, таким образом положив начало созданию единой зарядной сети региона.

В 2021 году планируется увеличение объема выпуска продукции, а также запуск серийного производства двухпостовых электрозарядных станций (ЭЗС, которые обеспечивают единовременную зарядку двух машин).

На рязанском предприятии продемонстрировали работу электрозарядных станций. Представители предприятия показали, как осуществляется зарядка электрокаров. За 30 минут была выполнена полная зарядка премиального электрического серийного кроссовера. Ранее по результатам опытно-промышленных испытаний в Мосгортрансе была подтверждена эффективность устройств для зарядки электробусов.

Концерн организовал полный цикл производства и реализации устройств, предусмотрел постпродажный сервис.

Ключевое отличие продукции АО «ГРПЗ» от российских и зарубежных разработок — наличие специализированной системы управления сетью ЭЗС, которая позволяет контролировать устройства в режиме реального времени, собирать и анализировать статистику работы станций, формировать отчетность в разных разрезах. Все установленные станции имеют четыре степени приемки сборки, прошли успешную апробацию на транспорте отечественных и зарубежных производителей, соответствуют мировым техническим параметрам изделий, имеют широкий модельный ряд и модернизируются с учетом тенденций рынка.

«Государственный Рязанский приборный завод вносит значимый вклад в реализацию государственных программ, направленных на развитие в России комфортной инфраструктуры для электротранспорта. Разработка ЭЗС началась на предприятии в 2014 году. Сегодня на зарядные станции КРЭТ приходится 17% рынка ЭЗС постоянного тока и 28% - переменного. Сеть наших ЭЗС, установленных на территории России, является одной из крупнейших, насчитывает более 130 ЭЗС, — отметил генеральный директор АО „КРЭТ“, куратор Новгородского и Марийского отделений Союза машиностроителей России Николай Колесов. — Стратегическая задача КРЭТ по данному направлению — создание единой зарядной сети в Российской Федерации».

С 2014 по 2020 год разработаны и производятся 6 видов зарядных станций переменного и постоянного тока. Мощность устройств варьируется от 3,5 кВт до 300 кВт. Минимальной мощностью обладают ЭЗС, встраиваемые в парковую мебель. Максимальной — ультрабыстрые зарядные станции для электробусов, которые позволяют осуществить 100% зарядку электробуса за 24 минуты. Последние разработки — двухпостовые ЭЗС переменного и постоянного тока, обеспечивающие одновременный заряд двух и более электромобилей, сегодня пользуются наибольшим спросом.

«Ситроникс исторически участвует в развитии транспортной инфраструктуры в Москве и в регионах. Понимая перспективы отрасли, мы искали сильных партнеров для реализации масштабного и амбициозного проекта по развитию общественного электрического транспорта. Концепция, которую Ситроникс предлагает вместе с КРЭТ — это готовый план по созданию в регионе электрозарядной инфраструктуры, где Ситроникс выступает интегратором и оператором проекта, а КРЭТ — поставщиком оборудования», — рассказал вице-президент по региональному развитию АО «Ситроникс» Карим Кузахметов.

Осенью 2020 года были проведены успешные переговоры с руководством компании АЗ «ГАЗ» о совместном проекте по развитию зарядной инфраструктуры для обеспечения работы парка малотоннажных электромобилей с модульной архитектурой — ГАЗель E-NN. Ведутся переговоры с руководством Нижегородской области об опытной эксплуатации ультрабыстрых зарядных станций для запуска тестовых маршрутов электробусов к 800-летию города. Кроме того, в планах концерна — поддержка развития электробусных маршрутов в крупных региональных городах — Нижнем Новгороде, Тюмени и Владивостоке. В Рязани электростанции, подаренные региону предприятием, будут установлены на федеральной трассе М-5. Проведение строительно-монтажных работ запланировано на весну 2021 года.