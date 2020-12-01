Команда девелопера «Мармакс» записала поздравление ко Дню матери
Ролик опубликован на YouTube-канале компании. Работники компании хотели напомнить всем, как важно говорить мамам такие простые, но такие важные слова: «Мама, я тебя люблю».
Команда девелопера «Мармакс» записала поздравление ко Дню матери. Ролик опубликован на YouTube-канале компании.
«Работники компании хотели напомнить всем, как важно говорить мамам такие простые, но такие важные слова: „Мама, я тебя люблю“», — рассказали в «Мармакс».
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