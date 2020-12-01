Касимовца осудили за убийство девушки 15-летней давности

В декабре 2005 года во дворе одного из частных домов Касимова нашли тело 18-летней девушки с множественными колото-резаными ранами. Преступника установили благодаря «использованию современных достижений криминалистики».

Касимовца осудили за убийство девушки 15-летней давности. Об этом во вторник, 1 декабря, сообщил региональный следком.

В декабре 2005 года во дворе одного из частных домов Касимова нашли тело 18-летней девушки с множественными колото-резаными ранами.

Следователи выяснили, что вечером 23 декабря 2005 года обвиняемый, будучи несовершеннолетним, в компании знакомых пил алкоголь. Он проявлял знаки внимания одной из девушек, и когда та собралась уходить домой, пошел ее провожать. Возле дома девушки юноша стал настойчиво предлагать ей продолжить вечер наедине. Получив отказ, он достал из кармана нож и не менее 75 ударил свою жертву, а затем нанес менее 10 ударов деревянной лопатой. Девушка скончалась на месте.

Преступника установили благодаря «использованию современных достижений криминалистики». Мужчину 1988 года рождения признали виновным по пункту «д» части 2 статьи 105 УК («Убийство, совершенное с особой жестокостью»). Его приговорили к шести с половиной годам колонии общего режима.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.