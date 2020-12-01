Глав регионов призвали объявить 31 декабря выходным днем

Ранее Госдума отклонила законопроект ЛДПР, согласно которому 31 декабря предлагается сделать выходным днем.

Член Общественной палаты, глава «Трезвой России» Султан Хамзаев лично попросил глав регионов объявить 31 декабря выходным днем. Об этом передает РИА Новости , отмечая, что в распоряжении агентства есть копия письма на адреса губернаторов.

Ранее Госдума отклонила законопроект ЛДПР, согласно которому 31 декабря предлагается сделать выходным днем.

В обращении говорится, что по итогам соцопросов ежегодно инициативу поддерживают более 85% граждан.

«Тридцать первое декабря россияне должны быть дома, со своей семьей, и вместе готовиться к празднику, поздравлять близких и друзей. Уверен, что официальный выходной день сделает атмосферу 31 декабря еще более праздничной, а людей — более спокойными и счастливыми», — говорится в письме.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому выходным днем 31 декабря будет со следующего года. В 2020 последний день года будет рабочим.