\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 01
-1°
Срд, 02
-3°
Чтв, 03
-5°
ЦБ USD 76.2 0.34 01/12
ЦБ EUR 91.2 0.74 01/12
Нал. USD 75.9 / 77.75 17:44
Нал. EUR 90.85 / 91.65 04:05
Новости
Коронавирус
Публикации
Заработать миллиард или спасти мир? Тест, который раскроет ваш потенци...
Говорят, чтобы прийти к успеху, нужно оказаться в нужно...
30 июля 17:00
1 102
Обзор четвертого тура «Лиги Надежды» рязанской НХЛ
Все матчи, проходившие в четвёртом туре закончились кру...
26 ноября 17:52
7 287
Город потребовал оплату «коммуналки» с советов ветеранов, а теперь не...
На столе у председателя Областного совета ветеранов леж...
26 ноября 14:44
7 860
В какой срок должны рассчитать долг по алиментам? Прокуратура отвечае...
Рязанцы обращаются в областную прокуратуру с волнующими...
18 ноября 15:56
19 301
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Профессия губернатор
Новое
ИТОГИ ГОДА 2019
Рязанцы в Чернобыле
Четыре века главной площади Рязани
Солженицын в Рязани. К 100-летию писателя
ИТОГИ ГОДА 2018
Все спецпроекты →
Глав регионов призвали объявить 31 декабря выходным днем
Ранее Госдума отклонила законопроект ЛДПР, согласно которому 31 декабря предлагается сделать выходным днем.

Член Общественной палаты, глава «Трезвой России» Султан Хамзаев лично попросил глав регионов объявить 31 декабря выходным днем. Об этом передает РИА Новости, отмечая, что в распоряжении агентства есть копия письма на адреса губернаторов.

Ранее Госдума отклонила законопроект ЛДПР, согласно которому 31 декабря предлагается сделать выходным днем.

В обращении говорится, что по итогам соцопросов ежегодно инициативу поддерживают более 85% граждан.

«Тридцать первое декабря россияне должны быть дома, со своей семьей, и вместе готовиться к празднику, поздравлять близких и друзей. Уверен, что официальный выходной день сделает атмосферу 31 декабря еще более праздничной, а людей — более спокойными и счастливыми», — говорится в письме.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому выходным днем 31 декабря будет со следующего года. В 2020 последний день года будет рабочим.