Фомин встретился с жителями Шиловского района онлайн

К политику обратились с различными проблемами. Аркадий Фомин ответил на обращения рязанцев.

Председатель облдумы Аркадий Фомин провел встречу с жителями Шиловского района в режиме онлайн.

К политику обратились с различными проблемами.

Староста села Борок Юлия Щербакова попросила посодействовать в вопросе ремонта клуба. По ее словам, это значимое учреждение культуры для местных жителей.

«Там проводится очень много мероприятий, работает кукольный театр, в постановках которого принимают участие дети. Клуб для нас — это центр общественной жизни», — рассказала староста села.

Фомин заявил, что есть проект «Культура малой Родины», благодаря которому выделяются деньги из областного и федерального бюджетов для ремонта объектов культуры в сельской местности, а также есть программа поддержки местных инициатив.

«Нужно посмотреть объем средств, необходимых для приведения здания клуба в порядок и дальше уже рассматривать варианты вхождения в программу», — ответил Аркадий Фомин.

От жителей села Увяз на связь вышла Наталья Пушкова, которая предложила установить детскую площадку.

«У нас постоянно проживают семьи, где воспитываются 8 детей. На каникулы и в летний сезон десятки ребят приезжают на отдых. Им нужно место, где можно пообщаться, поиграть. Есть просьба от жителей села помочь нам с обустройством детской площадки», — отметила местная жительница.

Фомин заявил, что готов решить вопрос вместе с жителями. Он добавил, что нужно определиться с местом и элементами, которые должны быть на площадке.

Марина Николаева из поселка Шилово, которая работает с детьми, обратилась к председателю облдумы с просьбой организовать место отдыха в Нерском парке для ребят — подростков.

«Нерский парк после реконструкции заметно преобразился, есть дорожки для скандинавской ходьбы, где на велосипеде покататься. Но необходимо место для активного отдыха старших ребят», — сказала она.

Фомин заявил, что обсуждал создание площадки для воркаута.

«Площадка будет современной, многофункциональной. Ее строительство начнется весной», — рассказал о планах Аркадий Фомин.