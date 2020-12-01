Ефремова перевели из СИЗО в колонию в Белгородской области
30 ноября истек срок 20-дневного карантина, на котором находился актер из-за мер безопасности в связи с коронавирусом. Актера приговорили к 7,5 годам лишения свободы за ДТП, после которого погиб рязанец Сергей Захаров.
Михаила Ефремова перевели из СИЗО в исправительную колонию №4 в Белгородской области. Об этом передает
Отмечается, что 30 ноября истек срок 20-дневного карантина, на котором находился актер из-за мер безопасности в связи с коронавирусом.
Ранее в СМИ появилась информация, что Ефремов «пропал» по пути в колонию.
Напомним, актера приговорили к 7,5 годам лишения свободы за ДТП, после которого погиб рязанец Сергей Захаров.