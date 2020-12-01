Ефремова перевели из СИЗО в колонию в Белгородской области

30 ноября истек срок 20-дневного карантина, на котором находился актер из-за мер безопасности в связи с коронавирусом. Актера приговорили к 7,5 годам лишения свободы за ДТП, после которого погиб рязанец Сергей Захаров.

Михаила Ефремова перевели из СИЗО в исправительную колонию №4 в Белгородской области. Об этом передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Отмечается, что 30 ноября истек срок 20-дневного карантина, на котором находился актер из-за мер безопасности в связи с коронавирусом.

Ранее в СМИ появилась информация, что Ефремов «пропал» по пути в колонию.

Напомним, актера приговорили к 7,5 годам лишения свободы за ДТП, после которого погиб рязанец Сергей Захаров.