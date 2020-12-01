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Ефремов написал семье погибшего рязанца письмо с извинениями
Ефремов написал вдове погибшего рязанца письмо с извинениями. Ефремов обещает пострадавшей сделать для нее все, что в его силах.

Михаил Ефремов написал вдове Захарова письмо с извинениями. Об этом во вторник, 1 декабря, сообщает ТАСС.

«Маргарита Захарова передала мне письмо от Михаила Ефремова, которое он написал из СИЗО. В нем он раскаивается в содеянном и приносит свои извинения. Это письмо нам показалось искренним и человечным. Это те слова, которые Михаилу Олеговичу следовало бы сказать изначально», — сказал представитель потерпевших Александр Добровинский. В письме Ефремов выразил глубочайшие соболезнования и попросил прощения. «Конечно, я ежедневно молюсь за упокой души Сергея. Я не могу простить себя за то, что произошло», — пишет актер.

Ефремов обещает пострадавшей сделать для нее все, что в его силах. Еще он просит у нее прощения за выбор адвокатом Эльмана Пашаева. Осужденный актер утверждает, что не один раз просил защитника не делать хамских высказываний о семье погибшего.

Напоминаем, что в сентябре 2020 года Михаила Ефремова осудили на восемь лет колонии за гибель в автоаварии рязанца Сергея Захарова. Впоследствии срок сократили до 7,5 лет ввиду возмещения пострадавшим морального вреда.

Фото: РИА Новости