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Для центров занятости создадут единую информационную платформу
Единая информационная платформа позволит гражданам, ищущим работу получить максимальное количество государственных услуг в дистанционном формате, а Центры занятости населения смогут предлагать соискателям вакансии по всей стране.

Для центров занятости населения в рамках нацпроекта «Демография» создадут единую информационную платформу, которая позволит обмениваться данными, вести долгосрочное планирование привлечения трудовых ресурсов, проводить аналитику ситуации на рынке труда на базе платформы «Работа в России».

Единая информационная платформа позволит гражданам, ищущим работу получить максимальное количество государственных услуг в дистанционном формате, а Центры занятости населения смогут предлагать соискателям вакансии по всей стране.

Обновленный национальный проект «Демография» сохранит все меры поддержки граждан, которые были заложены в предыдущей редакции, и будет включать в себя пять федеральных проектов: «Финансовая поддержка семей с детьми», «Содействие занятости», «Старшее поколение», «Спорт — норма жизни» и «Укрепление общественного здоровья».

Новый федеральный проект в составе национального проекта — «Содействие занятости» — дает больше возможностей по переобучению и поиску работы. Если раньше помощь в обучении могли получить только мамы детей дошкольного возраста и граждане старше 50 лет, то охват обновленного проекта станет намного шире.

С 2021 года все граждане потерявшие работу смогут воспользоваться возможностями национального проекта «Демография» и пройти переобучение, организованное службами занятости населения. При этом работа Центров занятости населения выходит на новый уровень.

Сейчас Министерство труда и социальной защиты России работает над созданием единого стандарта обслуживания в Центрах занятости населения, чтобы эти организации стали государственными кадровыми агентствами — помогали строить карьеру соискателю и набирать штат работодателю. Новым принципам, компетенциям и технологиям работы будут обучены до 4 тыс. человек в 2021 году и по 6 тыс. ежегодно в 2022—2024 годах.