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Жительница Сараев на «девятке» устроила аварию и напилась до приезда ДПС
Без пострадавших не обошлось.

В субботу, 7 ноября, на улице Ленина в Сараях произошла авария. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

По предварительной информации, 43-летняя женщина на ВАЗ-2109 не уступила дорогу ZAZ Chance под управлением 21-летнего мужчины и врезалась в него, а тот по инерции столкнулся со стоявшим Volkswagen Polo.

В результате травмы получил водитель ZAZ, ему оказали медпомощь.

Прибывшие на место сотрудники ДПС выяснили, что после аварии женщина выпила, степень ее опьянения составила 0,477 промилле на литр выдыхаемого воздуха, что более чем в 2 раза превышает допустимый уровень.