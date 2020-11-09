Врачи обнаружили еще одну причину тяжелого течения коронавируса
Выяснилось, что в регионах Британии, где распространен сезонный дефицит витамина D, чаще регистрируются случаи тяжелого течения заболевания. Согласно исследованию группы британских медиков, статистика заражения и смертности от коронавируса также подтверждает, что COVID-19 может переноситься пациентами тяжелее в зависимости от того, на какой широте проживают люди.
Врачи обнаружили еще одну причину тяжелого течения коронавируса,
Врачи считают, что нехватка витамина D может стать причиной тяжелого COVID-19.
Авторы исследования полчеркивают, что витамин D важен для иммунитета и способен защитить организм человека от проникновения коронавируса.