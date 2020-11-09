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Волонтеры Рязанского отделения Сбербанка посадили туи на территории БСМП
Делать мир вокруг себя лучше для сотрудников Рязанского отделения Сбербанка добрая традиция. В сегодняшнем мире забота об окружающей среде, социальная сфера и корпоративное управление неразрывно связаны.

Волонтеры Рязанского отделения Сбербанка посадили вечнозеленые туи на территории Больницы скорой медицинской помощи.

Делать мир вокруг себя лучше для сотрудников Рязанского отделения Сбербанка добрая традиция. В сегодняшнем мире забота об окружающей среде, социальная сфера и корпоративное управление неразрывно связаны.

«Впереди у нас еще много аналогичных проектов. Сегодня нашей дружной командой, в преддверии „зеленого дня Сбера“, мы посадили вечнозеленые туи на территории БСМП. Мы уверены, что эти вечнозеленые растения будут радовать глаз и поднимать настроение медицинскому персоналу и пациентам больницы» — сказал управляющий Рязанским отделением Сбербанка Иван Семенов.