Волонтеры Рязанского отделения Сбербанка посадили туи на территории БСМП

Делать мир вокруг себя лучше для сотрудников Рязанского отделения Сбербанка добрая традиция. В сегодняшнем мире забота об окружающей среде, социальная сфера и корпоративное управление неразрывно связаны.

Волонтеры Рязанского отделения Сбербанка посадили вечнозеленые туи на территории Больницы скорой медицинской помощи.

Делать мир вокруг себя лучше для сотрудников Рязанского отделения Сбербанка добрая традиция. В сегодняшнем мире забота об окружающей среде, социальная сфера и корпоративное управление неразрывно связаны.

«Впереди у нас еще много аналогичных проектов. Сегодня нашей дружной командой, в преддверии „зеленого дня Сбера“, мы посадили вечнозеленые туи на территории БСМП. Мы уверены, что эти вечнозеленые растения будут радовать глаз и поднимать настроение медицинскому персоналу и пациентам больницы» — сказал управляющий Рязанским отделением Сбербанка Иван Семенов.