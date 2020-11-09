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Во время рейдов по ТЦ рязанским полицейским попались почти 150 подростков
Рязанские полицейские проводят рейды по торговым центрам и напоминают подросткам о том, что согласно распоряжению губернаторов им нельзя находиться в ТЦ без сопровождения взрослых.

Рязанские полицейские проводят рейды по торговым центрам и напоминают подросткам о том, что согласно распоряжению губернаторов им нельзя находиться в ТЦ без сопровождения взрослых. Ограничения действуют с 5 по 15 ноября — на время дополнительных каникул в школах.

Правоохранители провели профилактические беседы с 144 подростками, которые находились в «Премьере», «Виктории Плазе», «Малине», «М5 Молле», «Круизе», «Еже», «Глобусе» и «Полетаевском».

«Подробно пояснялись требования регионального законодательства по противодействию распространению короновирусной инфекции, жители региона были предупреждены об ответственности за их нарушение», — говорится в сообщении.