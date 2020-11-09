Власти рассказали, для чего построят второй мост через Оку в Рязани

Мост-дублер через Оку для нашего региона крайне необходим. Планируется, что новый мост соединит северную часть области с областным центром, с центральной и юго-западной частями области, обеспечит более удобный выезд во Владимирскую и Нижегородскую области.

Власти рассказали, для чего построят второй мост через Оку в Рязани. Региональный минтранс ответил на вопросы горожан, которые задумались о целесообразности объекта.

«Мост-дублер через Оку для нашего региона крайне необходим. Планируется, что новый мост соединит северную часть области с областным центром, с центральной и юго-западной частями области, обеспечит более удобный выезд во Владимирскую и Нижегородскую области. Для принятия обоснованных решений будут проводится предпроектные инженерные и экономические изыскания», — говорится в сообщении.