Фото: в Сапожке пьяный водитель влетел в столб

Пьяный 26-летний местный житель на Peugeot влетел в опору ЛЭП. Степень его опьянения составила 1,271 миллиграмм алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.

В Сапожке пьяный водитель врезался в столб, сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

ДТП произошло в воскресенье, 8 ноября, примерно в 5:00, в поселке Сапожок вблизи дома 70 по улице Пушкарская.

Пьяный 26-летний местный житель на Peugeot влетел в опору ЛЭП. Степень его опьянения составила 1,271 миллиграмм алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.

Травмы получил 25-летний пассажир. Его госпитализировали.