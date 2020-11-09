В Рязанской области зарегистрировали еще 115 случаев заражения коронавирусом

В России за сутки заболели 21 798 в 84 регионах. Общее число достигло 1 796 132. За последние сутки умерли 256 человек, за весь период — 30 793.

В Рязанской области зарегистрировали еще 115 случаев заражения коронавирусом. Об этом в понедельник, 9 ноября, сообщили в федеральном оперштабе.

Всего число случаев заражения достигло 11 669. За сутки выздоровели 75 человек. Новых смертей не зарегистрировали, всего число летальных случаев достигло 67.

В России за сутки заболели 21 798 в 84 регионах. Общее число достигло 1 796 132. За последние сутки умерли 256 человек, за весь период — 30 793.