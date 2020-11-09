В рязанских школах не планируют вводить «дистанционку» с 16 ноября

Об этом сообщил региональный минобр в соцсетях. Напомним, ранее в регионе продлили каникулы до 15 ноября.

В рязанских школах не планируют вводить «дистанционку» после завершения каникул. Об этом сообщил региональный минобр в соцсетях.

«С 16 ноября планируется возобновление образовательного процесса в штатном режиме. Все решения принимаются с учетом эпидситуации», — говорится в сообщении.

Напомним, ранее в регионе продлили каникулы до 15 ноября.