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В Рязани возбудили уголовное дело из-за пострадавших во время дезинфекции класса школьников
Известно, что когда дети находились в помещении класса, в нем работала лампа для кварцевания (по правилам она должна работать только на переменах, когда в помещении нет людей).

Из-за того, что ученики рязанской школы №62 пострадали во время дезинфекции класса, возбудили уголовное дело по статье 293 УК. Об этом сообщила областная прокуратура.

Известно, что когда дети находились в помещении класса, в нем работала лампа для кварцевания (по правилам она должна работать только на переменах, когда в помещении нет людей). Аппарат для обеззараживания воздуха работал не менее трех часов во время занятий. В результате у школьников диагностировали электроофтальмию — ожоги роговицы глаз.

Напомним, директора школы наказали замечанием.