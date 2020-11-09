В Рязани проверили аквапарки
Проверялось наличие масок и перчаток у сотрудников, использование дезинфицирующих средств в уборке, соблюдение режима дезинфекции, правил дистанцирования и других правил. В отношении должностных лиц, допустивших нарушения, возбудят дела об административных правонарушениях.
В Рязанской области продолжаются рейдовые мероприятия по соблюдению противоэпидемических норм, сообщила опергруппа регионального правительства.
Сообщается, что в субботу, 7 ноября, проверки прошли в аквапарках ООО «Интер-Парк», ООО «Акапулько», туристического комплекса «Экопарк Поляны» ООО «Экопроект».
Проверялось наличие масок и перчаток у сотрудников, использование дезинфицирующих средств в уборке, соблюдение режима дезинфекции, правил дистанцирования и других правил.
В отношении должностных лиц, допустивших нарушения, возбудят дела об административных правонарушениях по части 2 статьи 6.3, части 1 статьи 6.3, части 2 статьи 14.43, части 1 статьи 14.5 КоАП РФ.