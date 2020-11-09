В Рязани проверили аквапарки

Проверялось наличие масок и перчаток у сотрудников, использование дезинфицирующих средств в уборке, соблюдение режима дезинфекции, правил дистанцирования и других правил. В отношении должностных лиц, допустивших нарушения, возбудят дела об административных правонарушениях.