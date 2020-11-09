В России предложили ввести еще одну неделю каникул для школьников
Это необходимо для подготовки помещений школ, где зачастую располагаются избирательные участки, и дать возможность учителям «прийти в себя» после выборов. Памфилова отметила, что президент дал поручение проработать варианты и выбрать оптимальный.
Председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова предложила Владимиру Путину на время проведения многодневных голосований объявлять в школах каникулы на неделю,
По ее словам, это необходимо для подготовки помещений школ, где зачастую располагаются избирательные участки, и дать возможность учителям «прийти в себя» после выборов.
Памфилова отметила, что президент дал поручение проработать варианты и выбрать оптимальный.