В России предложили ввести еще одну неделю каникул для школьников

Это необходимо для подготовки помещений школ, где зачастую располагаются избирательные участки, и дать возможность учителям «прийти в себя» после выборов. Памфилова отметила, что президент дал поручение проработать варианты и выбрать оптимальный.