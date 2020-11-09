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В России назвали причину появления ложных тестов на коронавирус
Ошибочные показатели тестов могут быть связаны с неправильным забором биоматериалов или с некорректной транспортировкой проб. Специалисты отметили, что во время проведения анализа врачи не должны касаться щек, языка, десен и губ, все инструменты должны быть стерильны.

В России назвали причину появления ложных тестов на коронавирус, передает РИА Новости.

Ошибочные показатели тестов могут быть связаны с неправильным забором биоматериалов или с некорректной транспортировкой проб. Специалисты отметили, что во время проведения анализа врачи не должны касаться щек, языка, десен и губ, все инструменты должны быть стерильны.

Каждая пробирка с пробами должна помещаться в отдельный пакет с ватой или пластиковую ёмкость с крышкой, а затем в холодильник или термосумку. Пробирку нужно хранить в вертикальном положении.

Пациенту минимум за час до тестирования не рекомендуют есть, пить, чистить зубы, полоскать рот, жевать жвачку, курить, промывать нос или закапывать лекарства. Сдать анализ нужно после выявления первых симптомов, так как с течением времени вероятность обнаружения вируса снижается вплоть до неопределяемого уровня