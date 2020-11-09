В России хотят изменить правила оформления ДТП

Если доля погибших в «повторных» авариях в результате превысит 10% от общего числа жертв ДТП в Москве, правила оформления аварий скорректируют. Отмечается, что с начала 2020 года, по данным ГИБДД, было зафиксировано более 3 тысяч аварий, связанных с наездом на стоящие машины.