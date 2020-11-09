В Новосибирске уволили медсестру, таскавшую ребенка за волосы
Ранее в сети появился ролик, на котором видно, как медсестра поднимает девочку за волосы и кидает на кровать. Автор видео утверждает, что такое происходило неоднократно.
В Новосибирске уволили медсестру, таскавшую ребенка за волосы. Об этом сообщил глава регионального минздрава Константин Хальзов,
Женщину рассчитали в пятницу во время работы межведомственной комиссии в лечебном учреждении.
Ранее в сети появился ролик, на котором видно, как медсестра поднимает девочку за волосы и кидает на кровать. Автор видео утверждает, что такое происходило неоднократно.
Следователи завели на медсестру уголовное дело.