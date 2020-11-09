В ночь на вторник в Рязанской области похолодает до -4 градусов
По данным синоптиков, будет облачно с прояснениями. Ветер северо-западный, 6-11 метров в секунду, местами порывы до 17 метров в секунду.
В ночь на вторник, 10 ноября, в Рязанской области похолодает до -4 градусов. Прогноз погоды опубликовали на
По данным синоптиков, будет облачно с прояснениями. Местами небольшие осадки, ночью на дороге местами гололедица.
Ветер северо-западный, 6-11 метров в секунду, местами порывы до 17 метров в секунду.
Температура воздуха по области ночью -4, +1 градус; днем 0, +5 градусов.