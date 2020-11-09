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В Кремле назвали ситуацию с COVID-19 тревожной
Правительственный штаб ежечасно занимается этой ситуацией, при этом особое внимание уделяется тем регионам, «где уже испытывается перегрузка системы здравоохранения». Дмитрий Песков также напомнил, что кабмин выделил дополнительные для этого средства.

Пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков заявил, что ситуация с распространением коронавируса в России остается тревожной, однако власти пока вводят точечные ограничения, передает РИА Новости.

По его словам, правительственный штаб ежечасно занимается этой ситуацией, при этом особое внимание уделяется тем регионам, «где уже испытывается перегрузка системы здравоохранения».

Представитель Кремля также напомнил, что кабмин выделил дополнительные для этого средства.

Песков отметил, что сейчас «точечно вводятся определенные ограничения в различных регионах в рамках тех особых полномочий, которые ранее были предоставлены главам регионов».