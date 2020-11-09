В калужские аптеки поступила партия антибиотиков
В понедельник, 9 ноября, заместитель губернатора Константин Горобцов сообщил, что регион получил большую партию сложных антибиотиков, необходимых для амбулаторного лечения и в стационарах. Препараты поступят не только в медучреждения, но и аптечную сеть «Калугафармация».
В понедельник, 9 ноября, заместитель губернатора Константин Горобцов сообщил, что регион получил большую партию сложных антибиотиков, необходимых для амбулаторного лечения и в стационарах.
Препараты поступят не только в медучреждения, но и аптечную сеть «Калугафармация».
«Проделана серьезная работа, хотелось бы сегодня увидеть ее результаты», — подытожил глава региона Владислав Шапша.