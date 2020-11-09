В Борках два дня подряд будут отключать свет
Электричества не будет из-за работ на воздушной линии.
В рязанском поселке Борки будут два дня подряд отключать свет. Об этом сообщил сайт
Из-за работ на воздушной линии с 9:00 до 16:00 11 ноября электричества не будет по следующим адресам:
- Борки, улица 8-й район, дома 37, 38, с 40 по 43, с 61 по 65, 67, 69, с 182 по 187, 189, 184а;
- Борки, улица 11-й район, дома с 1а по 29, с 31 по 36;
- поселок Шпалозавод, дом 7а.
12 ноября свет отключат с 9:00 до 16:00 в Борках:
- улица 7-й район, дома с 6 по 64;
- улица 8-й район, дома с 69 по 192.
Работы проведет МУП «РГРЭС».