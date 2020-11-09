В Борках два дня подряд будут отключать свет

Электричества не будет из-за работ на воздушной линии.

В рязанском поселке Борки будут два дня подряд отключать свет. Об этом сообщил сайт мэрии .

Из-за работ на воздушной линии с 9:00 до 16:00 11 ноября электричества не будет по следующим адресам:

Борки, улица 8-й район, дома 37, 38, с 40 по 43, с 61 по 65, 67, 69, с 182 по 187, 189, 184а;

Борки, улица 11-й район, дома с 1а по 29, с 31 по 36;

поселок Шпалозавод, дом 7а.

12 ноября свет отключат с 9:00 до 16:00 в Борках:

улица 7-й район, дома с 6 по 64;

улица 8-й район, дома с 69 по 192.

Работы проведет МУП «РГРЭС».