В Болони восстановили все пострадавшие от урагана дома

В результате стихии крыши сорвало с 24 жилых домов в Болони. Все работы провели за счет средств резервного фонда губернатора и фонда капремонта многоквартирных домов Рязанской области.

В поселке Болонь под Клепиками восстановили крыши всех домов, которые снесло ураганом 14 июля. Об этом сообщили в группе района «ВКонтакте».

Отмечается, что все работы провели за счет средств резервного фонда губернатора и фонда капремонта многоквартирных домов Рязанской области.

Напомним, в результате стихии крыши сорвало с 24 жилых домов в Болони.