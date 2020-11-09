В 30 школах и десяти детсадах Рязани нашли коронавирус

Под медицинским наблюдением остаются 3330 человека. 32333 граждан его прошли, они здоровы.

В 51 образовательном учреждении Рязани выявили случаи коронавируса. Речь идет о десяти детсадах, 32 школах, пяти ссузах и четырех вузах, сообщили в региональном оперштабе.

В целом на 9:30 9 ноября известно о 35663 гражданах, приехавших из стран, неблагополучных по коронавирусной инфекции, и контактировавших с больными и подозрительными на заболевание.

Под медицинским наблюдением остаются 3330 человека. 32333 граждан его прошли, они здоровы.