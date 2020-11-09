Установлена личность велосипедиста, погибшего в ДТП в Ряжском районе
ТП произошло в пятницу, 6 ноября, примерно в 12:00, в Ряжском районе на 6-м километре автодороги «Ряжск — Касимов — Нижний Новгород». 49-летний житель Тамбовской области на «КАМаЗе» сбил мужчину-велосипедиста.
Установлена личность велосипедиста, погибшего в ДТП в Ряжском районе.
ДТП произошло в пятницу, 6 ноября, примерно в 12:00, в Ряжском районе на 6-м километре автодороги «Ряжск — Касимов — Нижний Новгород».
49-летний житель Тамбовской области на «КАМаЗе» сбил мужчину-велосипедиста.
По предварительной информации, велосипедист ехал по «встречке». Личность погибшего установлена. Это 79-летний москвич, временно живший в селе Петрово Ряжского района.