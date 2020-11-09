Уровень воды в Байкале опустился ниже критической отметки

Весь 2020 год наблюдалась повышенная водность Байкала. В сентябре уровень воды был на отметке 457,12 метров, это на 12 сантиметров выше критической отметки.

Уровень воды в сибирском озере Байкал опустился ниже критической отметки в 457 метров и составил 456,99 метров. Это произошло из-за увеличения сбросов Иркутская ГЭС, передает ТАСС.

Весь 2020 год наблюдалась повышенная водность Байкала. В сентябре уровень воды был на отметке 457,12 метров, это на 12 сантиметров выше критической отметки.

После этого пропуск воды на ГЭС был увеличен с 2 400 до 2800 кубических метров в секунду. Это привело к подтоплению островов на реке Ангара, ниже плотины, которые расположены в городе Иркутске и районе. Были затоплены дома на островах.