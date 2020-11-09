Суд вынес приговор рязанскому охотнику, убившему человека

Трагедия произошла 4 сентября 2019 года на озере около села Казарь.

Суд вынес приговор рязанцу, который случайно застрелил человека во время охоты. Об этом сообщил Рязанский райсуд .

Трагедия произошла 4 сентября 2019 года на озере около села Казарь Рязанского района, куда компания мужчин приехала охотиться на уток. Известно, что 66-летний подозреваемый был пьян, он находился в лодке с 30-летним потерпевшим и держал в руке ружье. Когда лодка столкнулась с берегом, он случайно выстрелил в приятеля, тот скончался от полученных травм.

В отношении охотника возбудили уголовное дело по части 1 статьи 109 УК, он признал свою вину и раскаялся, а также добровольно частично возместил моральный вред.

Суд приговорил мужчину к полутора годам домашнего ареста и частично удовлетворил иски и взыскании морального вреда. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.