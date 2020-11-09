СМИ нашли рязанца, чей портрет размещен на берлинском чек-пойнте «Чарли»

Призвали Алексея на службу в 1993 году из поселка Сенин Пчельник в Ермишинском районе. По распределению он попал в Берлинскую бригаду, в 154-й отдельный мотострелковый батальон.

СМИ нашли рязанца, чей портрет размещен на берлинском чек-пойнте «Чарли». Об этом рассказало издание Meduza .

Так, 19-летнего молодого человека на снимке зовут Алексей Ситников и родом он из Рязанской области.

Призвали Алексея на службу в 1993 году из поселка Сенин Пчельник в Ермишинском районе. По распределению он попал в Берлинскую бригаду, в 154-й отдельный мотострелковый батальон.

В 1998 году взятые из фотопроекта «Союзники» снимки россиянина Ситникова и американца Джеффа Харпера разместили на КПП «Чарли».

Сейчас Алексей Ситников с семьей живет в Касимове, у него есть сын (22 года) и дочь (14 лет). Работает в «Газпроме» оператором станции подземного хранения газа.

Напомним, чек-пойнт «Чарли» — КПП на границе Западного и Восточного Берлина, обустроенный уже после разделения города стеной. Сегодня это одна из главных достопримечательностей немецкой столицы.