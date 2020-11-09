Следователи объявили в розыск пропавшего в августе грибника из Спасского района

Он ушел из дома в селе Бельское Спасского района в лес за грибами и не вернулся. До сих пор его местонахождение неизвестно.

Следователи объявили в розыск 62-летнего Виктора Ивановича Ушакова. 30 августа он ушел из дома в селе Бельское Спасского района в лес за грибами и не вернулся. До сих пор его местонахождение неизвестно.

Приметы: рост средний (162 см), среднего телосложения; лицо по форме круглое европейского типа; брови по форме дугообразные; волосы прямые темно-русые седые, имеется лобная лысина; имеются вставные зубы.

Был одет в красную бейсболку, серую спецовку, темную футболку, черные спортивные штаны, резиновые полусапоги.

Всех, кто что-то знает о мужчине, просят обращаться по телефонам: 8 (4912)37-36-97, 8 (49135)3-31-14 или 02 (112).