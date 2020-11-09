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Рязанский врач развеял интернет-мифы о профилактике COVID-19
Врач подчеркнул, что ковид — не грипп, а опасный вирус, вызывающий цитокиновый шторм, от чего и умирает большинство пациентов. Хубезов рассказал, что вирус подавляет иммунную систему организма, а также, что пациенты, страдающие сахарным диабетом, сложнее переносят болезнь, так как у них уже поражены сосуды.

Бывший главврач ОКБ Дмитрий Хубезов развеял интернет-мифы о профилактике COVID-19. Соответвующий пост рязанский врач опубликовал на своей странице во «ВКонтакте».

Дмитрий Хубезов сообщил, поедание чеснока и вдыхание паров алкоголя — не является профилактикой против коронавируса.

Врач подчеркнул, что ковид — не грипп, а опасный вирус, вызывающий цитокиновый шторм, от чего и умирает большинство пациентов. Хубезов рассказал, что вирус подавляет иммунную систему организма, а также, что пациенты, страдающие сахарным диабетом, сложнее переносят болезнь, так как у них уже поражены сосуды.

Среди важных факторов Хубезов также выделил:

  • заразившийся наиболее опасен во время инкубационного периода и в первые дни начала болезни;
  • ПЦР достоверен в 70%. Можно болеть коронавирусом при отрицательном тесте ПЦР;
  • основной путь передачи коронавируса — капельный;
  • главный способ профилактики — ношение защитной маски и соблюдение социальной дистанции;
  • для профилактики инфекции и укрепления иммунной системы следует использовать витамин С, лучше внутривенно, витамин Д и препараты цинка. Диета должна содержать овощи, орехи, говядину, печень трески или минтая, лимон, костный бульон;
  • лечение коронавируса зависит от стадии болезни;
  • противовирусные препараты эффективны только на ранней стадии болезни. Антибиотики в данном случае бесполезны;
  • в легочной фазе стоит применять гормоны-стероиды (метипред, дексаметазон), минимум 10 дней. Отменять их необходимо постепенно снижая дозу;
  • главным лекарством от ковида являются антикоагулянты (препараты разжижающие кровь). Чем тяжелее болезнь, тем больше доза;
  • Необходимо также чаще лежать на животе.