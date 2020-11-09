Рязанский врач развеял интернет-мифы о профилактике COVID-19

Врач подчеркнул, что ковид — не грипп, а опасный вирус, вызывающий цитокиновый шторм, от чего и умирает большинство пациентов. Хубезов рассказал, что вирус подавляет иммунную систему организма, а также, что пациенты, страдающие сахарным диабетом, сложнее переносят болезнь, так как у них уже поражены сосуды.