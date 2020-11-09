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Рязанский приборный завод победил в конкурсе «Лучшая организация в системе социального партнерства»
Конкурс «Лучшая организация в системе социального партнерства» проводится ежегодно. Его организаторами выступают Российский профессиональный союз работников радиоэлектронной промышленности, Департамент радиоэлектронной промышленности Минпромторга России и Общероссийское отраслевое объединение работодателей «Союз машиностроителей России».

Государственный Рязанский приборный завод (входит в АО «КРЭТ» Госкорпорации «Ростех») стал победителем отраслевого конкурса «Лучшая организация в системе социального партнерства» по итогам работы в 2019 году среди предприятий численностью более 1500 работников в номинации «Лучший социальный пакет».

«Это высокая оценка совместной работы администрации предприятия и профсоюзной организации, — отметил генеральный директор АО „ГРПЗ“ Борис Виноградов. — Хочу выразить благодарность нашему профсоюзному комитету за достаточно принципиальную позицию в вопросе социальной поддержки заводчан. Со своей стороны также постараемся и в дальнейшем делать все возможное для наших работников в этом значимом направлении».

АО «ГРПЗ» предоставляет своим сотрудникам социальный пакет в соответствии с трудовым законодательством РФ, а также дополнительные льготы. Они прописаны в Коллективном договоре, заключенном администрацией предприятия и профсоюзом в целях улучшения условий труда сотрудников.

Действует комплекс мер поддержки разных категорий работников, в том числе ветеранов и заслуженных ветеранов труда завода, молодежи и молодых семей.

Например, предусматриваются доплаты тем, кто вернулся из армии, рабочим остродефицитных профессий, молодым рабочим со сдельной оплатой труда; выплачиваются: стипендии аспирантам, а также единовременная материальная помощь при рождении или усыновлении ребенка и т. д. Завод оказывает и корпоративную поддержку в улучшении жилищных условий работников, компенсируя проценты по ипотеке и средства, потраченные на аренду жилья. Всего же заводчане пользуются более чем 30 дополнительными льготами.

Конкурс «Лучшая организация в системе социального партнерства» проводится ежегодно. Его организаторами выступают Российский профессиональный союз работников радиоэлектронной промышленности, Департамент радиоэлектронной промышленности Минпромторга России и Общероссийское отраслевое объединение работодателей «Союз машиностроителей России».