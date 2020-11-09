Рязанских фермеров предупредили об оспе у овец и коз

Горветстанция также рассказала, как предупредить заражение оспой: не следует приобретать животных без ветеринарных сопроводительных документов. Кроме того, нужно периодически проверять животных у ветеринара.

Рязанская горветстанция предупредила фермеров об оспе у овец и коз. Сообщается, что заболевание оспой у мелкого рогатого скота оспой — это вирусное, остро протекающее, контагиозное заболевание.

Горветстанция также рассказала, как предупредить заражение оспой: не следует приобретать животных без ветеринарных сопроводительных документов.

Кроме того, нужно периодически проверять животных у ветеринара. Вновь приобретенных животных нужно изолировать на 30 дней и регулярно проводить их обработку от кровососущих насекомых.