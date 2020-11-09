Рязанские студенты не станут переходить на «удаленку»

Ранее стало известно, что учащихся колледжей и вузов Подмосковья с 16 ноября переводят на дистанционное обучение.

Рязанские вузы, колледжи и техникумы не станут переходить на «удаленку» вслед за Подмосковьем. Об этом в понедельник, 9 ноября, РЗН. инфо сообщили в пресс-службе регионального минобра.

«Пока все без изменений, новых решений не принималось», — сообщили в министерстве.

Ранее стало известно, что учащихся колледжей и вузов Подмосковья с 16 ноября переводят на дистанционное обучение.