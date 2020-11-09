Рязанские полицейские задержали объявленных в розыск мужчину и женщину

Задержанных передадут инициаторам розыска. Оперативно-розыскные мероприятия продолжаются.

В Рязанской области задержали двух человек, объявленных в федеральный розыск. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Так, 37-летний рязанец скрывался от суда, его обвиняют в нарушении требований административного надзора. 55-летняя женщина не платила налоги и скрывалась на территории области, ее разыскали в Михайловском районе.

«Задержанных передадут инициаторам розыска. Оперативно-розыскные мероприятия продолжаются», — говорится в сообщении.