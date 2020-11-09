Рязанка Трусова поставила рекорд и выиграла четвертый этап Кубка России

Спортсменка получила в сумме за два проката 248,63 баллов. При этом за произвольную программу она набрала 171,21 балла. Таким образом, она побила предыдущий мировой рекорд.