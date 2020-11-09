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Рязанка Трусова поставила рекорд и выиграла четвертый этап Кубка России
Спортсменка получила в сумме за два проката 248,63 баллов. При этом за произвольную программу она набрала 171,21 балла. Таким образом, она побила предыдущий мировой рекорд.

Фигуристка Александра Трусова победила на четвертом этапе Кубка России. Турнир проходит в Казани, передает РИА Новости.

Спортсменка получила в сумме за два проката 248,63 баллов. При этом за произвольную программу она набрала 171,21 балла. Таким образом, она побила предыдущий мировой рекорд.

16-летняя фигуристка смогла чисто исполнить три четверных в произвольной программе.

На втором месте оказалась Алена Косторная. Третьей стала Майя Хромых.